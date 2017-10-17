Senatör McCain Bağdat yönetimini tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kerkük’te Bağdat yönetimi ile IKBY arasındaki gerginlikte taraf tutmadıklarını söylerken, senatör McCain, Bağdat yönetimine silah tehdidinde bulunarak saldırılara devam edilmesi durumunda “ciddi sonuçların olacağını” söyledi.

PEŞMERGE VE PKK'YI VURMAYIN

ABD’li senatör, “ABD, Irak hükümetine DEAŞ'a karşı savaşsın ve dış tehditlerden kendisini korusun diye teçhizat sağladı ve eğitim verdi. ABD’nin uzun süredir değerli bir partneri olan kendi bölgesel yönetiminin unsurlarına saldırması için değil” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon da Irak’ta merkezi Irak yönetimi ile IKBY’ye çağrıda bulunarak aralarındaki gerginliği tırmandırmamalarını söyledi.