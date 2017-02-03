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Senatörlerden Trump’a İran'a yaptırım mektubu

ABD Kongresinden 22 Senatör Donald Trump yönetimine İran’a yaptırım çağrısında bulundu

03.02.2017 - 10:12
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Senatörlerden Trump’a İran'a yaptırım mektubu

Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker ile Maryland eyaletinin Demokrat Senatörü Benjamin Cardin tarafından kaleme alınan ve 22 Senatör tarafından imzalanan mektupta İran’ın hafta başında gerçekleştirdiği balistik füze denemesinden duyulan kaygı dile getirildi.

"BASKI HİSSETMESİ GEREKİR"

Mektupta, “Terör gruplarını desteklemekten balistik füze denemesine kadar son derece istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini durdurmak için İranlı liderlerin yeterli baskı hissetmesi gerekir. Mevcut yaptırımların tam uygulanması ve balistik füze denemesi için ek yaptırımların belirlenmesi gereklidir" denildi.

Uluslararası toplumun İran’a karşı bir araya gelebileceğini ümit ettiklerini de dile getiren senatörler İran’dan hesap sorulması çerçevesinde yönetimin çabalarını desteklediklerini kaydetti.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşılayan senatörler ABD’nin, BM’nin İran’a yönelik kararlarının uygulanması konusunda uluslararası topluma liderlik etmesi çağrısında bulundu.

İRAN UYARILMIŞTI

ABD Savunma Bakanlığı hafta başında İran’ın orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını ve füze atmosfere tekrar giremeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu duyurmuştu. Bunun üzerine Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn İran’ı sert şekilde uyarmıştı.

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