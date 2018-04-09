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Senegal Cumhurbaşkanı'nı Ejder Yalçın korudu

Afrika Jandarmaları Birliği toplantısına katılan Senegal Cumhurbaşkanı Sall'ı Türk zırhlı aracı 'Ejder Yalçın' korudu.

AA | 09.04.2018 - 04:25..
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Senegal Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Meissa Niang'ın daveti üzerine Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Senegal'e gitti.

ORGENERAL ARİF ÇETİN DAKAR'DA

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civener ile Orgeneral Niang, Orgeneral Çetin'i Türk firmalarınca yapımı tamamlanan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda resmi bir heyetle karşıladı.

Çetin, ülkedeki resmi temaslarının ardından beraberindeki askeri heyetle Dakar'daki Afrika Jandarmaları Birliği 5. Olağan Toplantısı'na katıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı'nı Ejder Yalçın korudu

CUMHURBAŞKANI SALL'I TÜRK ZIRHLILARI KORUDU

Toplantının açılış konuşmasını yapmak üzere yola çıkan Cumhurbaşkanı Sall'ın konvoyu, toplantıya giderken ve dönüşte, Türk savunma sanayisi tarafından üretilen ve Senegal'e 25 tane satılan 2 "Ejder Yalçın" ile korundu.

Sall, konvoyundaki zırhlı araçları tek tek inceleyerek Büyükelçi Nihat Civaner'den bu araçların Türkiye'deki kullanımı hakkında bilgi aldı.

"Terörle mücadele ve Afrika jandarmalarının bu alandaki stratejileri" temalı toplantıya üye ülkeler dışında başka ülkelerin katılmayacağı maddesine rağmen Türkiye'nin son zamanlarda terörle mücadelede sağladığı başarılar nedeniyle Orgeneral Çetin başkanlığındaki askeri heyet de katıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı'nı Ejder Yalçın korudu

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