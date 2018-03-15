Senegal'de helikopter düştü: 6 ölü 14 yaralı

Ordu Halkla İlişkiler Bölümü Komutanı Albay Alioune Ndiaye, yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, 16 yolcusu ve 4 mürettebatı bulunan askeri helikopterin ülkenin batısındaki Touba Kuta şehri sınırları içinde yer alan Missirah köyünde düştüğünü söyledi.

14 KİŞİ BÖLGEDEKİ HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ndiaye, yaralı kurtulan 14 kişinin ise bölgedeki hastanelere sevk edildiği bilgisini paylaştı.

Ndiaye, helikopterin ülkenin güney bölgesi Ziguinchor'un eski Belediye Başkanı Robert Sagna'nın vefat eden kardeşinin naaşını başkent Dakar'a getirmek için havalandığını sözlerine ekledi.