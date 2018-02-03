Senegal'e resmi ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Barbadoslu pop yıldızı Rihanna, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Eğitim için Küresel Ortaklık (GPE) Konferansı'na katılmak üzere bir araya geldi.

MACRON VE RIHANNA PROTESTO EDİLDİ

Daha evvel de gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim sorununa dikkat çekmek amacıyla görüşen Macron ve Rihanna, Senegal’de protesto edildi.

Senegal'de Macron ve Rihanna karşıtı gösteri FOTO GALERİ

Dakar’daki Ulu Cami önünde toplanan 100 kişilik grup, Fransa Büyükelçiliğine yürüdü. Burada slogan atan grup "Frank CFA istemiyoruz", "Paranın bağımsızlığı için Fransa dışarı", "Eşcinselliğe hayır, bağımsızlığa evet" yazan pankartlar açtı.





30 PROTESTOCUYA GÖZALTI

Fransa Büyükelçiliğine ulaşması polis tarafından engellenen protestoculardan 30'u gözaltına alındı.



Senegal'de kullanılan para birimi Batı Afrika Frank CFA'sını "sömürge parası" olarak niteleyen protestocular, Fransızların Afrika'yı tamamen terketmesini istedi.

RIHANNA ILLUMINATI TARİKATI'NA

Barbadoslu ünlü şarkı Rihanna da Macron ve Fransa gibi protestoların hedefindeydi. Senegal'in 30 kadar sivil toplum kuruluşu, önceki gün yayınladıkları bildiri ile Rihanna'yı Illuminati adlı masonik tarikata bağlı olmakla suçladı.

DİKKAT ÇEKEN SAMİMİYET

Öte yandan Rihanna ve Fransız cumhurbaşkanı Macron arasındaki yakınlık fotoğraflara yansıdı. Önceki buluşmalara nazaran bu buluşmada, Brigitte Macron'la Rihanna'nın birlikte fotoğraf vermemesi de diğer bir dikkat çekici ayrıntı oldu.



Fotoğraf: Arşiv

Rihanna önceki buluşmalardan birinde giydiğine çok benzeyen gri bir takım elbise giydi.