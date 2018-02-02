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Senegal'de Rihanna istenmiyor

Senegal'de yaklaşık 30 sivil toplum kuruluşu, Rihanna'yı ülkelerinde görmek istemediklerini açıkladı.

Haber Merkezi | 02.02.2018 - 10:42..
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Senegal'de Rihanna istenmiyor

sivil toplum kuruluşu STK'ların temsilcileri, ortak bildiride başkent Dakar’da yarın düzenlenecek Eğitim için Küresel Ortaklık Konferansı'na katılacak şarkıcı Rihanna’yı ülkede istemediklerini ilan etti.

MASONİK TARİKAT İLLUMİNATİ ÜYESİ

Yetkililerden, şarkıcının ziyaretini iptal etmesini isteyen temsilciler, Masonik tarikat İlluminati üyesi olmakla suçladıkları Rihanna’nın Senegal’in sosyo-kültürel değerlerine tehdit oluşturduğunu ileri sürdü. Bildiride "Uçağının önünde gösteri yapacağız. Gerekirse parlamentoya, içişleri bakanına ya da devlet başkanına gideceğiz." ifadeleri kullanıldı.

FON İSTEDİ

Konferansa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’in de katılması bekleniyor. Temmuz ayında Macron ile Paris’te görüşen Rihanna, Afrika’da bir faaliyete imza atacaklarını duyurmuştu. Şarkıcı Rihanna, 24 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'dan eğitim için fon ayırmasını istemişti.

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