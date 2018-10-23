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Senegal'deki dang humması salgınından 1 çocuk öldü

Senegal'de dang humması salgının arttığı belirtildi. Tuba kentinde salgından etkilenenlerin sayısı 54'e yükseldi.

AA | 23.10.2018 - 04:11..
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Senegal'in yaklaşık 3 milyon kişinin katılmasının beklendiği "Büyük Magal" kutlamalarının yapılacağı Tuba kentinde, dang humması vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

Senegal'deki dang humması salgınından 1 çocuk öldü

1 ÇOCUK VİRÜSTEN ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye düzenlediği basın toplantısında, Fatick kentinde ağustos ayı sonunda ortaya çıkan salgında 9 Ekim'den beri yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

Fatick'te görülen 40 vakanın tümünün iyileştiğini ifade eden Ndiaye, salgının geçen ay Tuba'ya sıçradığını hatırlattı.

Tuba bölgesinde bugün itibarıyla, 221 hemorajik vaka tespit edildiğini kaydeden Ndiaye, "Bunlardan 54'ünün dang humması olduğu belirlendi. Virüsü kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi." dedi.

Senegal'deki dang humması salgınından 1 çocuk öldü

SAYI GİDEREK ARTIYOR

Büyük Magal öncesi kentte tüm tedbirlerin alındığını aktaran Ndiaye, dang hummasının öldürme oranının yüksek olmadığını, gerekli tedavilerle hastaların kolayca iyileştiğini söyledi.

Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, Tuba kentinde 38 dang humması vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Müridi tarikatının kurucusu ve şeyhi Ahmadou Bamba'nın sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin kutlandığı Magal için, her yıl hicri takvime göre Sefer ayının 18'inde, aralarında siyasilerin, sanatçıların, farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişi Tuba'ya akın ediyor.

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