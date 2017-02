Senenin Yıldızları'ndan 2016 yılında 42 milyon dolar katkı

Ülker Sports Arena’da gerçekleşen törene Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, pladis CEO’su Cem Karakaş, pladis MENA, TR & CA CEO’su Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale, pladis Global İnsan Kaynakları Başkanı Erica Coletta, pladis Türkiye Başkanı Mete Buyurgan, Yıldız Holding Global Hukuk Başkanı İbrahim Taşkın ve Yıldız Holding’in tüm dünyadaki şirketlerinden üst düzey yöneticiler katıldı.

BU YIL GLOBALLEŞTİ

Bu yıl ödüller GOYA, 0 Hata, Amaç Birliği, Lider, Büyümeye katkı, İnovasyon, Maliyet Avantajı ve Digital Liderlik (Yılın Yönetim Kurulu Başkanı Ödülü) olmak üzere sekiz farklı kategoride verildi. Bu yıl ‘Stars of the Year’ (Senenin Yıldızları) etkinliğinin odak noktasına dijitalleşme taşındı. Ödül töreni www.starsoftheyear.com internet sitesinden canlı olarak yayınlandı.

MURAT ÜLKER: MODA OLDUĞU İÇİN HAYATTA KALMAK İÇİN DİJİTALLEŞMEK GEREKİYOR

Törende konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, dijitalleşmenin her zaman ödüllendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve “Moda olduğu için değil, cazip olduğu için değil hayalperest olduğum için değil ama hayatta kalmak için dijitalleşmek gerekiyor. Hayatta kalmak için önce hava, su sonra Ülker ama bunun için Ülker’in dijital olması gerekiyor. Fortune 500 listesindeki şirketler son 50 yılda yok oldu. Accenture CEO’su bunun nedenini dijitalleşmemelerine bağlıyor” dedi.

"SİRİ İLE ARKADAŞ OLMAMIZ LAZIM"

Dijitalleşmenin bir düşünme şekli olması gerektiğine vurgu yapan Murat Ülker, şöyle devam etti:

"Bunun takıntımız olması lazım. Nesnelerin İnterneti ile bağlantı kurmamız lazım. Siri ile arkadaş olmamız lazım. Yaptığımız her içi çabucak yapmalıyız, ilk seferde doğru yapmalıyız. Ancak bunu dijitalleşmeyle gerçekleştireceğiz. Dijitalleşme siz dijitalleşirseniz, dönüşürsek gerçekleşir. Tüm şirketinin 4’te üçünü dijitalleştirmiş bir şirket bu ödülü kazandı: Penta. Penta’nın dijital evrimini kutlarım. Bizler, geride kalanlar da çalışıyoruz bizler de neler yapıyoruz. Biz de dijitalleşiyoruz ama üçte iki seviyesine gelmiyor."

ÖZEL PLAKET

Murat Ülker, daha sonra 50 yıldır McVitie’s fabrikasında çalışan Frank Ahluwalia’ya çalışmalarından dolayı özel plaket takdim etti.

"7 BİN KİŞİ DAHA İSTİHDAM EDECEĞİZ"

Ödül töreninde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker ise şunları söyledi:

"Biz Yıldız Holding'in tüm dünyadaki şirketlerinin ilk olarak küresel hedefimiz olan GOAL 21’i gerçekleştirmelerini istiyoruz. Nedir bu GOAL 21? Temelde lider olduğumuz sektörlerde liderliği devam ettirmek. Biz gücümüzü çalışanlarımızdan alıyoruz. Hep birlikte başarıp hem birlikte çalışıyoruz ve hepimiz başarmaya kararlıyız. Şirketlerimize GOAL 21 kapsamında şunları söylüyoruz: Müşterini tanı, işini bil, pozitif harekete geç. Standartları her zaman bir adım öteye taşı ve lider ol. Seçilen tüm pazarlarımızda lider ol ve rakiplerinden daha hızlı büyü"

Yıldız Holding olarak 2016 yılında tüm dünyada 1,4 milyar lira yatırım yaptıklarına işaret eden Ali Ülker, “Bunun yarısını Türkiye'ye gerçekleştirdik. Şu anda 56 bin kişiyiz ve 40 bin kişimiz Türkiye'de istihdam ediliyor. Son beş yılda ise 3,7 milyar lira yatırımımız olmuş. Yine 2,7 milyar lirası Türkiye’de. Büyümeye ve hızımızı artırmaya devam ediyoruz. 2016 yılında 4.500 kişilik yeni istihdam sağladık. Bu yıl 7 bin kişi daha aramıza katılacak” şeklinde konuştu.



PROJELERİN HOLDİNGE KATKISI 159 MİLYON DOLAR

Bu yıl ödüle başvuran projelerin 2016 yılında Yıldız Holding’e katkısının 42 milyon dolar olduğuna işaret eden Ali Ülker, “Son dört yılda geliştirilen 549 projenin holdinge toplam katkısı ise 159 milyon dolar oldu. Bugüne kadar bu konuda emek veren 4.500 Yıldız Holding çalışanı var. Tüm arkadaşlarıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Hem Türkiye hem de dünyadan, Yıldız Holding’e maliyet avantajı getirme, müşteri memnuniyetini artırma, mevcut süreçleri iyileştirme ihtimali olan projeler ‘Stars of the Year’ (Senenin Yıldızları) ödülünü kazanmak için yarıştı” şeklinde konuştu.

EN FAZLA BAŞVURU YAPAN BÖLGE ÖDÜLÜ PLADIS TÜRKİYE’YE

Stars of the Year ödülleri için İngiltere’den Kazakistan’a, Nijerya’dan Suudi Arabistan’a kadar Yıldız Holding’in faaliyet gösterdiği farklı coğrafyalardan rekor sayıda katılım oldu. Stars of the Year ödülleri için en fazla proje ile başvuru yapan bölge ödülünü 67 projeyle başvuru rekoru kıran pladis Türkiye aldı.

2016’da Stars of the Year Ödüllerini alan projeler sırasıyla:

• GOYA: pladis UK-6W Consumption Moment

• 0 HATA: Besler Gıda Sanayi- MarGOAL21 projesi

• İŞBİRLİĞİ: McVitie’s Digestives Thin projesiyle pladis İngiltere ve Türkiye • LİDER: pladis UK- Desmond Seli İslah Çalışması

• BÜYÜMEYE KATKI: Godiva -Departman Mağazaları Büyümesi

• İNOVASYON: pladis UK- McVitie’s Digestive Nibbles

• MALİYET AVANTAJI: Şok Marketler

• DİJİTAL LİDERLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖDÜLÜ: Penta

NASIL GLOBALLEŞTİ

Dokuz yıl sonra ilk kez global ölçekte yapılan değerlendirmeler için Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Ali Ülker’in liderliğinde bir organizasyon komitesi kuruldu. pladis Global İnsan Kaynakları Başkanı Erica Coletta, Yıldız Holding Genel Müdürü Hüseyin Avni Metinkale ve Ali Ülker’in bizzat yer aldığı bu komite, yeni kategorilerin ve kriterlerin belirlenmesini sağladı. Global katılım dolayısıyla global erişim sağlayabilmek için www.starsoftheyear.com internet sitesi hazırlandı. Başvuru, oylama ve puanlama erişiminin de küresel düzeyde olması sağlandı. Yıldız Holding’in tüm şirketlerindeki çalışanları ödül platformuna davet edildi. 206 proje başvurusu yapıldı. Bu ‘Stars of the Year’ (Senenin Yıldızları) tarihindeki en yüksek başvuru olarak kayıtlara geçti.

SENENİN YILDIZLARI HAKKINDA

İlki 2008 yılında gerçekleştirilen ‘Senenin Yıldızları’ organizasyonu,

• Yıldız Holding çalışanlarını başarı ve çabalarından dolayı takdir etmek,

• Katma değeri yüksek yeni uygulamaları / süreçleri keşfetmek ve yaymak,

• Takım çalışmasını destekleyerek bu tutuma yönelik davranışları ödüllendirmek,

• Kuruma bağlılığı ve motivasyonu artırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Yarışmada, çalışanlardan birer proje ekibi oluşturularak, belli bir dönemde gerçekleştirilmiş ve uygulamaya alınmış

• Var olan süreçlerin iyileştirilmesine ait düzeltici ya da önleyici fikirleri,

• Şirkette daha önce var olmayan konulara / süreçlere ait yaratıcı fikirleri,

• İnisiyatif ve yetki kullanarak iç ya da dış müşterinin memnuniyetini artıracak uygulamaları / işler değerlendirilerek ödüllendiriliyor.