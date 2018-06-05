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Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

CHP Konya milletvekili adayı Abdüllatif Şener, artık Konyalıların yanına polisler eşliğinde gidiyor.

İHA | 05.06.2018 - 15:56..
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Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

Eski AK Partili Bakan ve AK Parti'den istifa ettikten sonra Erdoğan muhaliflerinin yanında yer alan Abdüllatif Şener, muhafazkar seçmenin oyunu almak için CHP'nin Konya 1. sıra adayı gösterildi ancak Konyalılara kendisini kabul ettiremedi.

Gittiği her ilçede kendisine tepki gösteren Konyalılarla karşılaşan Şener, bu kez önlemini alarak esnaf ziyaretine çıktı.

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

GÜVENLİK ÖNEMLERİ ALINDI

Bugün seçim çalışmaları kapsamnında Beyşehir ilçesini ziyaret etmesi gereken Şener'in Beyşehir ilçe merkezine girişi ile birlikte burada da benzer herhangi bir taşkınlık ya da sorun yaşanmaması için İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen çok sayıda resmi ve sivil polis, CHP Beyşehir İlçe Başkanlığı önünde güvenlik önlemi aldı.

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

SİVİL YAKIN KORUMALAR, POLİSLER EŞLİK ETTİ

Abdüllatif Şener'e kent merkezindeki esnaf ziyareti sırasında çok sayıda polis ve sivil yakın koruma eşlik etti.

İlçe teşkilatı yöneticileri ile birlikte hal içinde kurulan Salı pazarının yanı sıra ilçe merkezindeki iş yerlerini gezen Şener, esnaflardan destek istedi.

Abdüllatif Şener esnaf ziyaretine polislerle çıktı VİDEO

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

Şener’in akşam saatlerinde de seçim çalışmaları kapsamında Beyşehir’in av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu Mahallesi'nde ziyaretler gerçekleştireceği öğrenildi.

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

Şener Konya'da esnaf ziyaretine polislerle çıktı

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