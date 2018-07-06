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Şener Özbayraklı'yı ifşa eden Gizem Özdilli özür diledi

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Şener Özbayraklı'nın hesabından gelen mesajı yayınlayan Gizem Özdilli, Twitter hesabından özür diledi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 07:18..
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Şener Özbayraklı'nın Instragram hesabından gelen "Merhaba nasılsın" mesajını ifşa eden Gizem Özdilli, milli futbolcu ile konuştuğunu olayın yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Şener Özbayraklı'yı ifşa eden Gizem Özdilli özür diledi

"MESAJI ŞENER ATMAMIŞ"

Şener Özbayraklı'nın resmi hesabından gelen mesajı, "Tanıyormuş gibi, kır yıllık arkadaşmış gibi ne oluyor" mesajıyla ifşa eden Özdilli, özür diledi.

Şener Özbayraklı'nın kendisiyle tekrar iletişime geçtiğini ve mesajı kendisinin atmadığını ifade ederek özür dilediğini belirten Gizem Özdilli, "Ben de Fenerbahçe camiasını ve kendisini üzdüysem özür dilerim" diyerek konuyu kapattı.

Şener Özbayraklı'yı ifşa eden Gizem Özdilli özür diledi

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