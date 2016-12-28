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Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında toplumsal barış vurgusunda bulundu.

Haber Merkezi | 28.12.2016 - 12:42
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Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

75 yaşındaki büyük usta Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülleri törenine katıldı.

FİLMLERİ SALONU KAHKAHAYA BOĞDU

Törende Şener Şen'in konuşmasını yapmadan önce filmlerinden gösterilen bölümler salonu kahkahaya boğdu.

"Sinema" ödülünün sahibi Şener Şen, kürsüde yaptığı konuşmasında toplumsal barışa vurguda bulunarak şunları söyledi:Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu VİDEO

"ÖDÜLÜMÜ TOPLUMSAL BARIŞA KATKISI OLMASINA ADINA KABUL EDİYORUM"

"Doğru hikayelerin toplumda çatışma yerine sevgi ve saygıyı hakim kılacağına inanıyorum. Bu duygu beni ayakta tutuyor. Ödülümü toplumsal barışa katkısı olması adına kabul ediyorum"

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

ŞENER ŞEN'İ LİNÇ ETMEYE BAŞLADILAR

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

Şener Şen Beştepe'deki ödül töreninde konuştu

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