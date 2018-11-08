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Şener Şen neden yeni film yapmadığını anlattı

Usta oyuncu Şener Şen, oynamak isteyeceği rollerin gelmediğini söyleyerek, "Biraz beğeneceğim bir şey olsa, oynayacağım" dedi.

Haber Merkezi | 08.11.2018 - 12:15..
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Şener Şen neden yeni film yapmadığını anlattı

Brand Week İstanbul"a katılan usta oyuncu Şener Şen, oynamak isteyeceği rollerin gelmediğini söyledi.

ONUR KONUĞU OLDU

Bu yıl Sınır Tanımayan Fikirler temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin "Onur Konuğu" olan Şen, 77 yaşında olduğunu belirterek, "İnsan, hayatını kendi dizayn etmiyor. Yaşam şartlarınız, geldiğiniz çevre ve hangi ailede doğacağınıza da siz karar vermiyorsunuz. Tabii ki ileride kişiliğinizi etkileyen olayların kaynağı aile, anne, baba, çevre ve bulunduğunuz ortam. Babamın işi nedeniyle Adana'dan 1950'lerde buraya, Türkiye'nin ilk gecekondu semti Zeytinburnu'na geldik. Bir fabrika kuruluyordu. Babamın esas mesleği marangozluk ama aynı zamanda fabrikada ustalık da yapıyor. Öyle, bir fabrikanın kuruluşu için geldik" diye konuştu.

Şener Şen neden yeni film yapmadığını anlattı

"BEĞENECEĞİM SENERYO GELMİYOR"

Kendisine gelen tüm senaryoları okuduğuna işaret eden sanatçı, "Biraz beğeneceğim bir şey olsa, oynayacağım. Biliyorum, ben de faniyim. Gelip gidiyoruz. Biraz daha film yapsam ne iyi olur. Ama beğenmediğim bir şeyi de yapamam. Onun için Yavuz ile tekrar buluşmamızın nedeni bu" ifadelerine yer verdi.

Şener Şen neden yeni film yapmadığını anlattı

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