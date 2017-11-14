Şener Şen'e gişe şoku

Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt'un paylaştıkları Mutluluk Zamanı 10 Kasım'da vizyona girdi. Mutluluk Zamanı ilk üç gününde 187.360 seyirci sayısıyla açılış yaptı. Aynı gün vizyona giren bir diğer iddialı yapım, Şener Şen'in başrolünde yer aldığı Yol Ayrımı ise 137.266 seyirci sayısıyla başlangıç yaptı.

AYLA HIZ KESMİYOR

Kasım ayı hafta sonu seyirci rekorunun yinelendiği 10 - 12 Kasım hafta sonunda Ayla, zirvesindeki yerini korumayı başardı. Ayla filmi vizyondaki üçüncü hafta sonunda da seyirci sayısını arttırmayı başararak hafta sonunu 475.256 seyirciyle geride bıraktı. Film böylelikle 17 günde 2 milyon seyirci baremine merdiven dayamış oldu.

Ayla gibi gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan Yol Arkadaşım, bu hafta sonu da 200 binin üzerinde seyirci tarafından izlenerek toplamda bir milyon seyirci baremine yaklaştı. Geçen hafta kırılan Kasım ayı hafta sonu toplam seyirci rekorunun 1.386.552 seyirciyle yeniden kırıldığı 10 - 12 Kasım hafta sonunda, vizyonun yenilerinden Mutluluk Zamanı ve Yol Ayrımı açılışlarını sırasıyla üçüncü ve dördüncü sıralarda gerçekleştirdiler.

ŞENER ŞEN 4. SIRADA

Elçin Sangu ve Barış Arduç'un başrollerinde yer aldığı Mutluluk Zamanı, 187.360 seyirciyle açılışını üçüncü sırada gerçekleştirirken, Şener Şen - Yavuz Turgul filmi Yol Ayrımı 137.266 seyirciyle kendine listede dördüncü sırada yer buldu. Vizyondaki üçüncü hafta sonunu geride bırakan bir diğer film Thor: Ragnarok ise 93.334 seyirciyle listede beşinci sırada yer aldı.

Haftanın diğer ilgi çeken filmleri Doğu Ekspresinde Cinayet ve Yanlış Anlama ise, açılışlarını sırasıyla 58.096 ve 37.198 seyirciyle gerçekleştirdiler.