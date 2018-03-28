Senfoniden 'teremin' konseri

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nin orkestra şefi Tolga Taviş'in yöneteceği konser, 29 Mart Perşembe saat 20.30'da Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, 30 Mart Cuma saat 20.30'da da Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda verilecek.
Konserde, Hollandalı teremin sanatçısı Thorwald Jorgensen, popüler eserlerden oluşan renkli repertuarıyla izleyicinin karşısına çıkacak.
TEREMİN NEDİR?
Teremin 1900'lü yılların başında aynı zamanda amatör viyola sanatçısı olan radyo mühendisi Lev Sergeyeviç Termen'in gaz yoğunluğunu ölçmek için üzerinde çalıştığı aygıtın müzik aleti olarak kullanılabileceğini fark etmesi ve geliştirmesiyle ortaya çıktı.
Daha sonra kullanımı yaygınlaştı. İlk elektronik enstrüman olarak kabul edilen teremin uzaysal ses rengi ve geniş olanaklarıyla film müziklerinde de çokça kullanılıyor.