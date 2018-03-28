Senfoniden 'teremin' konseri

Dereye düşen aracından hiçbir şey olmamış gibi çıktı

1 Aldatmanın bilimsel sebepleri Bir insanın aldatmasına neden olan şey nedir? Psikologların bu konuya ilişkin bakış açıları ve aldatma riskini arttıran durumlar hakkında yapılan bilimsel deneyler bize bazı cevaplar veriyor.

2 Emüglatör nedir Yağ ve su gibi yoğunluğu birbirinden farklı gıda maddelerinin homojen bir biçimde karışımını sağlamak için kullanılan yabancı ve bir o kadar da zararlı maddenin adıdır.

3 Kaynana-damat ilişkisi cinayeti kamerada Ankara'da, kayınvalidesi ile ilişkisi ortaya çıkan adam, çıkan kavga sonrası eşinin dayısını öldürdü. Cinayet anı kameralara yansıdı.

4 Aşılamadan dolayı portakalın yarısı limon halinde çıktı Antalya'da çiftlik sahibi Emin Şencan, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan kaynaklı portakalın bu hale geldiğini belirtti.

5 Elazığ'da sansar 36 tavuğu telef etti Elazığ'da bir kümese giren sansar, 47 tavuktan 36'sını öldürdü.

6 Pizzasına tükürülen mağdur o anları anlattı Eskişehir'de pizza kuryesinin tükürdüğü pizzayı yiyen müşteri o anları anlattı, güvenlik kameralarını izleyen komşusunun kendisini "Pizzayı yeme" diye uyardığını söyledi.