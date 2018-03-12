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Şengal'de terör örgütü PKK'ya 10 gün süre verildi

Bağdat ile Barzani yönetimi, örgütün Şengal'den çıkarılması için harekete geçti. Musul İl Meclisi, teröristleri son kez uyardı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 07:36..
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Şengal'de terör örgütü PKK'ya 10 gün süre verildi

Şengal'de terör örgütü PKK'ya 10 gün süre verildi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarına ağır darbeler vuran Türkiye, Irak topraklarına yuvalanan teröristleri yok etmek için de girişimlere başladı.

IRAK KALKANI HAREKATI

Irak ile Türkiye, son dönemde yapılan görüşmelerde örgüte yönelik operasyonu masaya yatırdı.

Bu gelişmeler yaşanırken Musul İl Meclisi, terör örgütü PKK'ya Şengal uyarısında bulundu.

10 GÜN İÇİNDE TERK EDİN

PKK'nın 10 gün içerisinde Şengal'i terk etmesini isteyen Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki, kararı Bağdat yönetiminin de desteklediğini savundu.

Kiki, bölgede barış ve huzur ortamının sağlanması için bu kararın uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ÇATIŞMA İHTİMALİ

PKK'lı teröristlerin Şengal'i terk etmemesi durumunda bölgede çatışmalar yaşanabilir.

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