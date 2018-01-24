'Senin Gibi Zararsız' romanı raflarda

Kültürler arası sıkışmışlık, yabancılaşma ve kendini ifade edememe üzerine çarpıcı bir roman: Senin Gibi Zararsız, 26 Ocak’ta hep kitap logosuyla raflarda! Japon-İngiliz-Çinli-Amerikan yazar Rowan Hisayo Buchanan’ın ilk romanı Senin Gibi Zararsız, Author’s Club İlk Roman Ödülü ve Betty Trask Ödülü’nü alırken, Desmond Elliott Ödülü’nün de finalisti oldu.

Kaçamak ilişkiler yaşayan Jay babasını yeni kaybetmiştir. Hiç tanımadığı annesine, babasının miras bıraktığı evin kâğıtlarını imzalatmak için Berlin’e gider. Annesi 1960’larda Japon kültürü ile Amerikan kültürü arasında sıkışıp kalan, ama ne iyi bir Japon ne de iyi bir Amerikalı olabilen Yukiko’dur.

KOŞULSUZ BİR SEVGİ

Yukiko kocasından, onun koşulsuz sevgisinden ve sonsuz tahammülünden nefret etmiş, oğlunu hayallerinin önünde bir engel olarak görerek ailesini terk etmiştir. Yıllar sonra da Berlin’de tanınan bir ressam olmuştur. Annesini hiç tanımamış olan Jay de annesi gibi çocuğunu hayatının önünde bir engel olarak görmekte ve kadınları aşağılamaktadır.

Rowan Hisayo Buchanan

Berlin’de bir araya gelen anne-oğul başta iletişim kurmakta zorlanırlar. Jay, Yukiko’yla bir süre aynı evde kalınca annesinin yargılayıcı olmayan, sadece oğlunu tanımak için sorduğu sorular vasıtasıyla karısı ve çocuğuyla olan ilişkilerini gözden geçirir.

Yazar: Rowan Hisayo Buchanan

Yayınevi: Hep kitap

Çeviren: Solina Silahlı

Türü: Roman

Baskı yılı: 2018

Syf: 352

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