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Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Fenerbahçe derbisinde başına atılan yabancı bir cisimle yaralanan Şenol Güneş, kendisine geçmiş olsun telefonu açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmalarını anlattı.

Haber Merkezi | 21.04.2018 - 12:47..
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Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

Fenerbahçe tribünlerinden başına atılan yabancı maddeyle kafası yarılan Şenol Güneş'e spor ve siyaset camiasından birçok isim geçmiş olsun telefonu açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Güneş'i arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını anlattı

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Hürriyet gazetesine röportaj veren Güneş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız bu tür durumlarda ilgisini esirgemez. "Geçmiş olsun, üzülme" dedi. Ben de teşekkür ettim kendisine. "Sağ olun siz tesisleri yapıyorsunuz. Ve sizin daha önemli öncelikleriniz var. Bu işi düzelecekse yine biz düzelteceğiz, futbolcusuyla, antrenörü ile birlikte" dedim."

Şenol Güneş’in yere yığıldığı an - İZLE

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