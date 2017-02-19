Şentop: Sistemin kendisi istikrar üretmeli

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İlçe Temsilciliği tarafından hayata geçirilen İznik Akademi'nin BUSMEK salonunda düzenlediği "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" konulu konferansa katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, yeni anayasa değişikliğiyle başbakan ile cumhurbaşkanlığı makamlarını birleştireceklerini yani çift başı tek başa indireceklerini söyledi.

Yapılacak değişiklikle istikrarın kalıcı olacağını belirten Şentop, "Bu istikrarı şu anki mevcut hükümet sistemi üretemiyor. Sistemin kendisi istikrar üretmeli. Önerdiğimiz teklif bunu sağlıyor. Şimdiye kadar seçimlerde sadece meclisi seçiyorduk. Şimdi iki sandık kurulacak. Birisinde meclisi, diğerinde hükümeti seçeceğiz. Seçim akşamı meclis ve hükümet belli olacak. 'Mecliste tek parti çoğunluğu sağlanır mı, iki parti anlaştı ama iki ay sonra ya bozuşursa' gibi endişeler ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK, İNÖNÜ'YÜ GÖREVDEN ALMIŞTIR"

Şentop, mevcut parlamenter sistemin sağlıklı işlemediğini dile getirerek, "Parlamenter sistemde cumhurbaşkanı ve başbakan ne kadar yakın arkadaş olursa olsun bazı konularda görüş ayrılıklarına düşebilir. Bu her zaman olmuştur. Atatürk cumhurbaşkanı, İsmet İnönü başbakan iken onu görevden almıştır. İnönü cumhurbaşkanı olunca kendi belirlediği başbakanlarla ters düşmüştür. İşte bu çift başlılık devletin işleyişini tökezletiyor. Devletin hızlı çalışmasını engelliyor. İşte biz onun için yeni bir sistem öneriyoruz. Cumhurbaşkanı ile başbakanı kaldırıp bunları birleştiriyoruz, yani çift başı tek başa indiriyoruz. Böylelikle hükümeti kurma yetkisini de doğrudan milletimize vermiş oluyoruz." diye konuştu.

"PARTİ MENFAATİ İÇİN İTİRAZ EDİYORLAR"

Anayasa değişikliğiyle 18 yaşındaki gençlere de seçilme hakkı verileceğine değinen Şentop, "Bu sadece milletvekili olmaları anlamında değil belediye başkanı olabilir, meclis üyesi olabilir, muhtar olabilir yani hepsi olabilir. Niye veriyoruz peki seçilme hakkını? Çünkü 18 yaşındaki gençlerimizin seçme hakkı var, oy kullanıyorlar ama kendileri aday olamıyorlar. Şu an seçilme yaşı 25. Biz 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerimizin tamamına bu hakkı veriyoruz. Yaklaşık 8,5 milyon 18 ile 25 yaş arası gencimiz var. Yani nüfusumuzun yüzde 11'ini geçiyor, bu kadar insan oy veriyor ama aday olamıyor, buna bir sınırlama getirilmiş niye? Bunun bir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

Şentop, anayasa değişikliği kabul edildiği takdirde 3 Kasım 2019'da seçim yapılacağını ve iki tane sandık kurulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sandıklardan birisi milletvekili seçimi için birisi cumhurbaşkanı seçimi için. İnşallah o akşam hem milletvekilleri belli olacak hem de Türkiye'nin yeni sistemine göre seçilmiş cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'de milletin değerleri üzerine oturan siyasetin yüzde 60-70 oyu var. CHP'nin sosyal demokrat geleneğinin oyu ise yüzde 20-25. Biz bu sistemi getirdiğimiz zaman hükümet olabilmek için yani cumhurbaşkanı seçilebilmek için ne kadar oy lazım? Yüzde 50. Yüzde 50'nin altında oyda hükümet yok. Onun için CHP'nin yüzde 50 oy alarak hükümet olabilmesi ve bu memleketi yönetmesi mümkün değil ama bugünkü sistemde olabiliyor. Hükümeti yönetebilmek için yeni sistem işlerine gelmiyor. CHP işte bunun için itiraz ediyor. Yoksa Türkiye'nin menfaati için itiraz etmiyorlar, parti menfaati için itiraz ediyorlar."

Konuşmasının ardından İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ile AK Parti İlçe Başkanı Mahmut Hersek, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Şentop'a İznik çinisi hediye etti.