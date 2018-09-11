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Sepetle uyuşturucu satışı

Gaziosmanpaşa’da, kullanılmayan boş binadan aşağı iple sepet salarak bonzai satışı yapan, 3’ü 18’den küçük 5 şüpheliden biri tutuklandı.

AA | 11.09.2018 - 20:14..
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İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'ndeki boş bir binanın çatısından iple sepet sarkıtmak suretiyle uyuşturucu ticareti yapıldığı tespiti üzerine harekete geçti.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, çatıdaki şüphelileri suçüstü yakaladı.

Yaşı küçük A.I, A.F. ve B.C.K. ile A.Y. ve B.E. gözaltına alındı. Yaşı küçük şüpheliler, Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'ne gönderildi.

Sepetle uyuşturucu satışı VİDEO

BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada 20,6 gram bonzai ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 225 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. tutuklandı. A.Y., B.E. ve A.F.'nin serbest bırakılmasına, B.C.K. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verildi.

UYUŞTURUCU TİCARETİ KAMERADA

Bu arada, söz konusu uyuşturucu satışı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, bir kişinin iple aşağı sarkıtılan sepete para bıraktığı, çatıdaki kişilerin önce parayı yukarı çekip sonra uyuşturucu koydukları sepeti tekrar aşağı indirdiği ve aşağıdaki kişinin de sepetten uyuşturucuyu alıp uzaklaştığı görülüyor.

Sepetle uyuşturucu satışı

Sepetle uyuşturucu satışı

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