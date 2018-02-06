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Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesinden PM üyeliğine seçilen Sera Kadıgil, ilk iş olarak geçmiş dönemlerde attığı tweet'leri temizledi.

Haber Merkezi | 06.02.2018 - 08:27..
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Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

CHP'de; Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrrem İnce arasındaki liderlik tartışması devam ederken, parti içerisindeki isimler de karışıklığa neden oldu.

CANAN'DAN SONRA SERA

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun geçmiş dönemlerde attığı hakaret tweet'lerinden sonra şimdi de Sera Kadıgil'in ağza alınmayacak tweet'leri ortaya çıktı.

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

PM ÜYESİ OLDU

Parti Meclisi üyeliğine seçilen Sera Kadıgil, bir dönem eleştirilen tweet'lerini silmeyeceğini söylemişti.

Ancak gece yarısı boyunca bilgisayarın başından ayrılmayan Sera Kadıgil, hakaret içeren tüm tweet'lerini tek tek sildi.

Ancak ekran görüntüleri geriye kaldı...

ŞEHİTLERE HAKARET

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

TÜRKİYE'YE KARŞI ESAD'I TUTUYORSera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

TWEET'LERİ SİLMEYECEĞİM DEDİ

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

EZAN RAHATSIZLIĞI

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

Sera Kadıgil hakaret tweet'lerini sildi

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