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Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

CHP milletvekili Saliha Sera Kadıgil, Meclis'teki yemin töreninde metni okumakta zorlandı.

Haber Merkezi | 08.07.2018 - 11:05..
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Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) milletvekilleri yemin ederek göreve başladı.

CHP'li Sera Kadıgil TBMM yemin metnini okuyamadı-VİDEO

BAŞTAN OKUDU

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil kürsüye gelerek yemin metnini ezbere okumaya başladı ancak başarılı olamadı. Yemini kesip başkana dönerek "Olmadı baştan alabilir miyim" diye sordu.

Kadıgil'in yemin sırasında gülerek ciddiyetsiz tavırlar sergilemesi dikkat çekti.

Kadıgil daha sonra yemin metni için gülerek, "Ezberlememek gerekiyormuş" diyerek kağıttan okudu ve yeminini gerçekleştirdi.

Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

Sera Kadıgil'in ezbere yemin denemesi başarısız oldu

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