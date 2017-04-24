Serada 2 milyonluk hint keneviri ele geçirildi

Ajdar: Canlı yayın için 300 bin Euro istiyorum

Davada 17 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 14 sanığa ise beraat kararı verildi.

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde seraya yapılan baskında piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan 800 kök hint keneviri ele geçirildi.

1 Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız Kuzey Kore, ABD'yi, Kore Yarımadası çevresinde askeri varlığını göstermek üzere bölgeye sevk ettiği uçak gemisini batırmakla tehdit etti.

2 Gamze Özçelik'ten tesettürlü paylaşım Tesettüre girdiği için eleştirilerin hedefi olan Gamze Özçelik, "Bir dua ettik, bir dua istedik ortalık karışmış" dedi.

3 CHP Kanal İstanbul'a karşı CHP İstanbul Milletvekili Yedekci "Kanal İstanbul'un yapılmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

4 Serbest piyasada döviz fiyatları Güne düşüşle başlayan dolar/TL, 3,59'un altına gerileyerek 3,5885 seviyelerinden alıcı buluyor.

5 CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğu sallantıda CHP'li Fikri Sağlar, partisinin korkak bir siyaset yaptığını artık kan değişimi olması gerektiğini ifade etti.

6 CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM'de gerçekleşen özel oturumda, CHP'liler yanlış kişiyi protesto etti.