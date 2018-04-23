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Seramiğe tek eliyle şekil veriyor

Doğuştan iki ayağı ve bir kolu olmayan ABD'li seramik sanatçısı Shawanda Corbett, tek eliyle sanatını icra ediyor.

AA | 23.04.2018 - 15:47..
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Doğuştan iki ayağı ve bir kolu olmayan ABD'li seramik sanatçısı Shawanda Corbett'in seramik aşkı engelleri aşıyor. Corbett, Oxford Üniversitesi'nde doktora yapıyor. Seramik sanatını ise lisans birinci sınıfta çok sevdiğini söylüyor. Şimdi de tek eliyle toprağa şekil veriyor.

Kastamonu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde 'Torna ve Serbest Şekillendirme Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştay'a katılan Corbett, engelini aşmayı öğrenme sürecini anlattı.

Seramiğe tek eliyle şekil veriyor

"EDİNDİĞİM BİLGİLERİ SERAMİK ÜZERİNE AKTARIYORUM"

"Lisans birinci sınıf öğrencisiyken resim bölümündeydim ve orada biz bir yaz kursu almıştık. O ders seramik dersiydi. Çamurda olan yaşadığım fiziksel zorluk beni bu işi yapmaya itti. Film, fotoğrafçılık, sanat felsefesi alanlarında kendimi besleyip, transfer baskı yöntemi ile burada edindiğim bilgileri seramik üzerine aktarıyorum.

Herkesin iki elle yaptığı şeyi tek elle yapmak tabii çok zor. Etrafımdaki profesörler de bana bunu öğretme konusunda çok zorlandı. Çünkü hiçbir zaman tek elle çalışmadıkları için böyle bir şey onlar için de zordu. Diğer insanlar benden daha kolay öğrenebiliyordu. Çünkü iki ellerini kullanabiliyorlardı. Ama ben bunun için çok çalıştım ve çok çalışarak bunu aştım."

Seramiğe tek eliyle şekil veriyor

Corbett, Kastamonu'dan çok güzel duygularla ayrıldı. Türkiye'de bir engelli olarak pozitif ayrımcılık gördüğünü de söyledi

"ENGELLİ OLDUĞUM İÇİN TÜRKİYE'DE YADIRGANMIYORUM"

"Amerika ve İngiltere'de yaşadım. Orada yaşadığım sürede engelli insanların birçok ayrıma uğradığını görüyorum. Çok fazla nefret dolu tartışmalar oluyor. Ama Türkiye'ye geldiğimde çok fazla pozitif duygular aldım. Hiç kimse bana engelim hakkında bir şey sormadı. Bunu problem haline getirmedi.

Aynı zamanda Amerika ve İngiltere'de sanatımı icra etme konusunda birçok insan bunu tek başıma yapabildiğime inanmadığı için kimse bana workshop yapma fırsatı vermedi. Bu fırsatı bana vermeniz beni çok mutlu etti. Buradan çok güzel duygularla Amerika'ya döneceğim" şeklinde konuştu.

Seramiğe tek eliyle şekil veriyor

ENGELLİ BİREYLER İÇİN ÇALIŞMAK İSTİYOR

Seramik sanatçısı Shawanda Corbett, gelecekte hem serbest sanatçı olarak hem de engelli bireyler için eğitmen olarak çalışmak istiyor.

Seramiğe tek eliyle şekil veriyor

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