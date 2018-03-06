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Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi

TSK ve ÖSO, Afrin'in Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini kurtararak Şeran belde merkezini teröristlerden temizledi.

AA | 06.03.2018 - 13:17..
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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Harabat Çaranlı, Çaranlı ve Şirkan köylerini terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Böylece Şeran belde merkezi de terörden arındırılmış oldu.

6 BELDE MERKEZİNDEN BİRİ

Afrin, bir ilçe merkezi ve Racu, Bülbül, Şeyh Hadid, Cinderes, Şeran ve Mabatlı olmak üzere 6 belde merkezinden oluşuyor.

147 NOKTA TEMİZLENDİ

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 117'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 147 bölgeyi kontrol altına aldı.

Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi


Şeran belde merkezi teröristlerden temizlendi

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