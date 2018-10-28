taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58775
Euro
6.37815
Altın
1233.53
Borsa
90541.53
Gram Altın
221.685

Seray Kaya: Kısıtlanmaya gelemem

Özgürlüğüne düşkün olduğunu söyleyen Seray Kaya, "Beni sadece zeki erkekler etkiler" dedi.

Haber Merkezi | 28.10.2018 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Magazin

Oyuncu Seray Kaya, kendisini etkileyecek erkeğin zeki olması gerektiğini dile söyledi.

Posta'da yer alan habere göre, kafasına koyduğu her şeyi yaptığını söyleyen Seray Kaya, "Özgürlüğüme çok düşkünüm, kısıtlanmaya, baskıya gelemem. Beni sadece zeki erkekler etkiler" dedi.

Seray Kaya: Kısıtlanmaya gelemem

ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU

Seray Kaya 1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya şu an Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırıyor.

Seray Kaya, basketbolcu sevgilisi Birkay Batuk'tan Mayıs'ta ayrılmıştı.

Seray Kaya: Kısıtlanmaya gelemem

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yaz tatili açıklaması

382
Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

Rus otomotiv devi Lada Avrupa'da satışların öncüsü

55
İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

İsrailli bakanın BAE ziyaretinden sıcak mesaj

67
Arda Turan'dan oğlu Hamza için 41 kurban

Arda Turan'dan oğlu Hamza için 41 kurban

113
Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

Terörle mücadelede kararlılığı gösteren fotoğraf

81
Bardakçı: Ankara hükümeti Topkapı'daki eserleri satacaktı

Bardakçı: Ankara hükümeti Topkapı'daki eserleri satacaktı

126
Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

Hacı Sabancı Cadılar Bayramı partisinde

186
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM