Seray Kaya: Kısıtlanmaya gelemem

Oyuncu Seray Kaya, kendisini etkileyecek erkeğin zeki olması gerektiğini dile söyledi.

Posta'da yer alan habere göre, kafasına koyduğu her şeyi yaptığını söyleyen Seray Kaya, "Özgürlüğüme çok düşkünüm, kısıtlanmaya, baskıya gelemem. Beni sadece zeki erkekler etkiler" dedi.

ESKİ MAKYÖZ YENİ OYUNCU

Seray Kaya 1991 doğumlu. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, uzun bir süre makyözlük yapmış, daha sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde eğitim almış. Birçok dizide rol alan Seray Kaya şu an Kadın dizisinde Şirin karakterini canlandırıyor.

Seray Kaya, basketbolcu sevgilisi Birkay Batuk'tan Mayıs'ta ayrılmıştı.