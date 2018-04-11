Seray Kaya: Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim

Oyunculuğa yaklaşık altı yıl önce başlayan Seray Kaya, kariyer basamaklarını sakin ama emin adımlarla çıktığını söyledi. Ekranların en popüler dizilerinden “Kadın” ile popülaritesini artıran Seray Kaya “yeni neslin Erol Taş’ı” olarak anılmaktan mutlu.

"BİRİ SETİ BASIP BANA HESAP SORDU"

Rolünden dolayı sokaktan ciddi tepkiler geldiğini söyleyen Kaya, “Seni öldürmek ve boğmak istiyoruz diyenler oluyor, hemen ardından da ‘Ama çok tatlısın’ diyorlar. Sette başıma çok ilginç bir olay geldi, sanırım hiç unutamayacağım. Çekim sırasında bir hanımefendi yanıma geldi. ‘Bu rolü seçmek için çok düşündün mü?’ dedi. ‘Severek kabul ettim’ dedim. ‘Şirin’i seviyorsunuz yani öyle mi?’ diye ısrar etti. Bana inatla hesap sordu. Ekip arkadaşlarım bile çok şaşırdı. Ardından ‘Biraz iyi olmayı deneyin’ dedi ve gitti. Şirin’le ilgili iyi bir şey duymadım henüz. Erol Taş ile kıyaslanıyorum ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yeni jenerasyonun Erol Taş’ı benim.”