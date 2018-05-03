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Seraya çevrilen lüks villada uyuşturucu yetiştirdiler

Antalya'nın Alanya ilçesinde lüks villaya baskın yapan jandarma ekipleri, özel sera düzeneğiyle uyuşturucu yetiştirildiğini belirledi. 91 kök uyuşturucu madde ele geçirildi.

İHA | 03.05.2018 - 10:02..
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Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi'ndeki villada uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından savcılık izniyle belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, lüks villadaki odanın seraya çevrildiğini tespit etti.

Seraya çevrilen lüks villada uyuşturucu yetiştirdiler

DOĞAL SERA ORTAMI

Uyuşturucu yetiştirilmesi için özel düzenek kurulduğu, ısı, havalandırma ve nemlendirme işlemleri de dahil doğal sera ortamının oluşturulduğu belirlendi. Odada oluşan kokunun ise vantilatörlerle dışarı aktarıldığı görüldü.

Evde yapılan aramada, 91 kök 'skunk' adlı uyuşturucu madde, kurusıkı tabanca, esrar kırma makinesi, 3 ısı ölçme cihazı, mercek, aydınlatma için kullanılan 8 düzenek, 2 fan, 4 güç kaynağı, ısıtıcı soba, mini klima ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelere el konulurken sera sistemleri de sökülerek karakola götürüldü.

Seraya çevrilen lüks villada uyuşturucu yetiştirdiler

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Türkiye'ye geçen yıl mayıs ayında gelen ve villayı kiraladığı belirlenen Pakistan asıllı İngiliz vatandaşı A.S.S., jandarma tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.S., adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili olduğu belirlenen Y.Y.'nin de arandığı kaydedildi.

Seraya çevrilen lüks villada uyuşturucu yetiştirdiler

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