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Serbest bırakılan HDP’liler yeniden gözaltında

PKK operasyonunda gözaltına alındıktan sonra 10 Ocak'ta serbest bırakılan HDP'liler itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı.

21.01.2017 - 10:29
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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzeni Koruma Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu savcılarının itirazı üzerine gece saatlerinde haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP Salihli İlçe Başkanı Abdulkadir M., HDP Sarıgöl İlçe Başkanı Abdülhamit K., HDP Akhisar İlçe Başkanı Mehmet Sıddık B., HDP Gölmarmara İlçe Başkanı Tarık Ş. ve HDP Alaşehir İlçe Başkanı Muzaffer G. ile HDP Yunusemre ilçe yöneticisi Rahmatullah Y.’yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

7 KİŞİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Manisa’da 24 Aralık tarihinde terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 13 zanlı ’Terör örgütüne üye olmak’, ’Terör örgütü propagandası yapmak’, ’Örgüte finans sağlamak’, ’Örgüte eleman temin etmek’ ve ’Silahlı terör örgütü PKK/KCK’ya yardım ve yataklık’ suçlamalarıyla gözaltına alınmış, mahkemeye çıkarılan zanlılardan HDP Manisa İl Eş Başkanı Ahmet Ertaş’ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanmış, 7 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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