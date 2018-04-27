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Serbest kalan darbeciye Yunanistan'dan üst düzey koruma

Kaçtığı Yunanistan'da dün serbest kalan darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya üst düzey koruma sağlandı.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 14:37..
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FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan ve tutuklanan ancak Türkiye'ye de iade edilmeyen darbeci 8 askerden biri 19 Nisan'da verilen Danıştay kararının ardından dün serbest bırakılmıştı.

Serbest kalan darbeciye Yunanistan'dan üst düzey koruma

"1 NUMARALI KORUNAN HEDEF"

Serbest kalan darbeci yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı'ya “1 numaralı korunan hedef” misyonu verildi. Böylece Özkaynakçı, sağlam bir koruma kalkanına alındı.

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KORUMA"

Yunan İstihbarat Teşkilatı (EYP), Yunan Polis Teşkilatı (ELAS) ve Yunanistan Teröre Karşı Mücadele Dairesi bir dizi toplantı yaparak alınabilecek önlemleri planladılar. Bu önlem planı, Yunan basınında son yıllar göz önüne alındığında eşi benzeri görülmemiş bir koruma olarak yorumlandı.

Serbest kalan darbeciye Yunanistan'dan üst düzey koruma

HELİKOPTERLİ, KESKİN NİŞANCILI ÜST DÜZEY KORUMA

Darbeci Özkaynakçı'ya; Atina dışında, kamera ve telefonla izleme sağlanabilecek müstakil bir ev tahsis edildi. Evin korunması için ise 10'u keskin nişancı, 90 kadar polisin görev yapacağı kararlaştırıldı.

Keskin nişancı polisler, 2 polis aracı ve 4 motosiklet evin çevresinde 24 saat görev yapacak. Sadece dışında değil içinde de polisler olacak. Her gün 12 polis evin içinde ve dışında görev yapacak. Gerek görülmesi halinde bir polis helikopteri de havadan destek verecek.

Serbest kalan darbeciye Yunanistan'dan üst düzey koruma

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