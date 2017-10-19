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Serdar Bilgili ve Özlem Uzan aşk yaşıyor

Serdar Bilgili, Hakan Uzan'ın eşi Özlem Uzan'la sevgili oldu.

19.10.2017 - 11:17
  1. Haberler
  2. Magazin

Tanıştıktan üç ay sonra üçüncü evliliğini yaptığı haber spikeri Nazlı Çelik'ten altı ayda boşanan işadamı Serdar Bilgili, aşk hayatında es vermiyor. Sabah gazetesinden Bülent Cankurt'un haberine göre, şimdiye kadar yerli-yabancı, ünlü-ünsüz güzellerle flört eden Serdar Bilgili, yine bir aşka yelken açtı.

Bülent Cankurt, Serdar Bilgili'nin gönlünü 13 yıl kaçtıktan sonra Türkiye'ye dönen, firari eşi Hakan Uzan'dan boşanmaya çalışan Özlem Uzan'a kaptırdığı iddia etti.

Serdar Bilgili ve Özlem Uzan aşk yaşıyor

İŞTE CANKURT'UN YAZISI...

"EBRU GÜNDEŞ'İ BERABER DİNLEDİLER"

Altı yedi ay önce de gündeme gelen iddia doğrulanamadığı için ses getirmemişti. Ancak çift birlikte Günay Restaurant'a Ebru Gündeş'i dinlemeye gidince dedikodular doğrulanmış oldu. Özlem Uzan ve Serdar Bilgili artık birlikte insan içine çıkmaya başladıklarına göre ilişkilerini saklamaktan da vazgeçmişler.

"BOŞANMIŞ OLABİLİR OLMAYABİLİR DE"

Öte yandan magazin kulislerinde Özlem Uzan ve Hakan Uzan'ın hala boşanmaya çalıştığı biliniyor. Ancak Serdar Bilgili ile ilişkisini alenen yaşadığına göre Özlem Uzan sessiz sedasız boşanmış da olabilir.

Serdar Bilgili ve Özlem Uzan aşk yaşıyor

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