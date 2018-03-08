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Serdar Gökhan: Mezar için daire parası verilir mi

Usta oyuncu, hakkındaki iddialara tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 07:59..
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Serdar Gökhan: Mezar için daire parası verilir mi

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndan 150 bin liraya mezar yeri aldığı haberleriyle gündeme gelen Serdar Gökhan, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

"SADECE FİYATINI SORDUM"

Gökhan, “Yalan yanlış haberler çıkıyor hakkımda. Benim ailem orada yatıyor. Her cuma ziyarete gider, duamı okurum. Bir mezar yerinin fiyatını sordum, görevli ‘160 bin ama sana 150 olur’ dedi. ‘Daire mi satıyorsunuz?’ deyip çıktım. Benim mezar için 150 bin lira verecek durumum mu var? Bu dünya geçici, esas olan manevi dünya, öbür taraf. Ama iyi bir yer bulursam, alırım tabii.” dedi.

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