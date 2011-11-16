Serdar Karagöz kimdir

Serdar Karagöz, aslında bir beyin göçü olarak da anılabilirdi. Ancak o yurt dışında aldığı eğitimden sonra yönünü tekrar ülkesine döndü ve stratejik çalışmalarıyla öğrendiği ne varsa derhal uygulamaya döktü. Henüz genç yaşta birçok başarıya imza atan Karagöz, belli ki daha pek çok başarının sahibi olacak…

Çocukluğu ve eğitim hayatı

Serdar, 25 Mayıs 1981’de, Sakarya’da dünyaya geldi. Çocukluğunu burada geçirdi. Liseyi Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde tamamlayan genç Serdar, yükseköğrenimi için kararını ise, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi Bölümü’nden yana kullandı. Hemen ardından da yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansa başladı.

ABD günlüğü

Serdar Karagöz, 2008’de Turkuvaz Medya Grubu’na Yönetici Adayı olarak katıldı. Belirli zamanlarda grubun bütün departmanlarında görev aldı. Aslında iş hayatını belki de burada öğrendi.

Karagöz, kendisini başarılı bir sürece yönlendirecek hayatında, eğitimine nokta koymamaya kararlıydı. 2010’da, ABD’de New School University’de Medya Çalışmaları alanında da bir yüksek lisans programına başladı. Eğitimini tamamladığında ise, New York Times’de Syndication Departmanı’nda ona başarılar getirecek iş hayatına ilk adımını attı.

usasabah.com’u kurdu

Çalışmaları ilerledikçe ve başarılı bir grafik seyrettikçe yeni çalışma alanlar açıldı. 2012-2014 yılları arasında A Haber Televizyonu Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri olarak görev alan Serdar Karagöz, Sabah Gazetesi’nde de ABD gündemini ele alan yazılar yazıyordu.

Tüm bu çalışmalarının yanında yenilikler getirmek istediği noktalar da vardı. Bir yandan yazılarını yazarken aynı zaman diliminde ABD gündemini takip eden usasabah.com web portalını kurdu.

Ülkesine döndü

ABD’de geçen dolu dolu yıllardan sonra Serdar Karagöz, ülkesine, Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak döndü. Ayrıca bir yandan da ayağının tozuyla ülkesi dışında kalan toprakları da bilgilendirmek için Daily Sabah Gazetesi’nin kuruluş çalışmalarına başladı.

Emeğin ekmeğini sabırla bekleyip lezzetine varmanın keyfini çıkaracak olan Karagöz, 2014 Şubat’ında Daily Sabah Gazetesi’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak işinin başındaydı.

Karagöz, bugün hala Arapça, Almanca ve Rusça servislerini yayına aldığı gazetesinde görevine devam ediyor. Başarıya ulaşan yolda daha çok adım atacağı belli olan Karagöz, bakalım hangi çalışmalarıyla karşımıza çıkacak…

Damla Karakuş

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