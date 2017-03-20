Serdar Ortaç atçılık sporuyla ilgilenmeye karar verdi

Ülkemizi bölgede gururla temsil eden Kantarmacı Ekürisi'nin ilgilileriyle Miami'da tesadüfen tanışan Serdar Ortaç başarı hikayelerinden etkilenince soluğu hipodromda aldı.

SERDAR ORTAÇ ATÇILIK YAPMAK İSTİYOR

Fanatik'in haberine göre, Ekürinin veliahtı İlkay Kantarmacı'dan yarış ve yetiştiricilikle ilgili püf noktaları öğrenen Serdar Ortaç'ın yurtdışı veya ülkemizde atçılık yapmak istediği öğrenildi.

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Yasin Kadri Ekinci ise Serdar Ortaç gibi bir ismin camiaya girmesinden büyük mutluluk duyacaklarını ve kendisine atçılık camiasının kucak açacağını söyledi.