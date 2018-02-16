Serdar Ortaç, Beş sap evde takılıyoruz

Serdar Ortaç, yol kenarına çektiği aracının içerisinde cep telefonuyla konuşurken görüntülendi. Ortaç, trafik kurallarına gösterdiği dikkat ile takdir topladı.

"250 DİLDE YAZDIM"

Geçtiğimiz günlerde "Bana hiç sürpriz yapmıyorsun" diyen eşi Chloe Loughnan’ın aracının üzerine birçok dilde "Seni seviyorum" yazan Ortaç, "Ellerim koptu onları yazarken. 250 farklı dilde yazdım. Chloe, annesinin yanında olduğu için erkenden Sevgililer Günü'nü böyle kutladım." dedi.

"SAP SAP TAKILIYORUZ"

Eşinin annesinin yanında olmasından dolayı arkadaşlarıyla buluştuğunu belirten ünlü şarkıcı, "Karşıya geçiyorum şimdi. Sevgililer Günü'nde 5 sap evde oyun oyanacağız." diyerek espri yaptı.