Serdar Ortaç: Chloe durması gereken yeri bilir

Serdar Ortaç, önceki akşam Tarabya’daki bir mekan çıkışı açıklamalarda bulundu.

"KADIN MANKEN NE YAPAYIM"

Eşi Chloe Loughnan’ın Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle ilgili konuşan Ortaç, “Kadın model, ne yapalım? Ona ‘Poz verme’ demek, bana ‘Şarkı söyleme’ demek gibi bir şey” açıklamasını yaptı.

"CHLOE ÇALIŞŞSIN İSTİYORUM"

Geleneklere önem verdiğini belirten Ortaç, şöyle devam etti: “Beni rahatsız eden bir durum yok ortada. Chloe’ye saygı duyuyorum ve çalışmasını istiyorum. Her kadın çalışmalı ve ülkeye katkı sağlamalı. ‘Git soyun’ demiyorum, bu onun mesleği. Birbirimize karışmayız. Zaten durması gereken çizgiyi bilir.”

"YAKIN TEMAS YOKSA OYNASIN"

Eşinin oyunculuk yapabileceğini de söyleyen şarkıcı, “Senaryoya bakarız, fazla yakın temas yoksa kabul edebiliriz” şeklinde konuştu.