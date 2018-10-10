Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, Bebek’te objektife takıldı.

"KENDİNİZİ CHLOE'NİN YERİNE KOYUN"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde Chloe’nin yaptığı “Eşim beni kıskanmaz” sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi: “Ee yani genç kadın, koyuyor tabii güzel fotoğraflarını. Denize pijamayla giremez. İrlandalı, İngiliz kültürü var. Buraya alışması bile çok uzun sürdü. Siz kendinizi onun yerine koyun.”





"LİMİTLİ YAŞIYOR"

Eşinin Türk kültürünü benimsediğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Aslında limitli yaşıyor. Kimseyi rencide etmemek için dikkat ediyor. Bir de dikkat etmese... Ölçülü giyiniyor. İrlanda’da onlar çok rahatlar. Herkesin kendi hayatı, kimseye karışmamak lazım” dedi.