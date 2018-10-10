taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0936
Euro
7.017
Altın
1189.85
Borsa
96731.76
Gram Altın
233.15

Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

Serdar Ortaç, eşi Chloe'in İngiliz kültüründen geldiği için Türkiye'ye alışmasının zor olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 10.10.2018 - 08:14..
  1. Haberler
  2. Magazin

Ünlü popçu Serdar Ortaç ve İrlandalı model eşi Chloe Loughnan, Bebek’te objektife takıldı.

"KENDİNİZİ CHLOE'NİN YERİNE KOYUN"

Ortaç, geçtiğimiz günlerde Chloe’nin yaptığı “Eşim beni kıskanmaz” sözleriyle ilgili soruya yanıt verdi: “Ee yani genç kadın, koyuyor tabii güzel fotoğraflarını. Denize pijamayla giremez. İrlandalı, İngiliz kültürü var. Buraya alışması bile çok uzun sürdü. Siz kendinizi onun yerine koyun.”

Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

"LİMİTLİ YAŞIYOR"

Eşinin Türk kültürünü benimsediğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Aslında limitli yaşıyor. Kimseyi rencide etmemek için dikkat ediyor. Bir de dikkat etmese... Ölçülü giyiniyor. İrlanda’da onlar çok rahatlar. Herkesin kendi hayatı, kimseye karışmamak lazım” dedi.

Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

Serdar Ortaç: Chloe'de İngiliz kültürü var

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK'ya 3 ATAK daha

TSK'ya 3 ATAK daha

55
Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

Sermiyan Midyat ve Sinan Akçıl kavga etti

37
ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

ABD, İsrail'de tutuklanan vatandaşına duyarsız

22
TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

TBMM Genel Kurulu'nda af düzenlemesi

81
Gaziantep'te dolmuş şoförleri silahlı kavga çıkarttı

Gaziantep'te dolmuş şoförleri silahlı kavga çıkarttı

21
Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler istatistiği

32
Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

Prof. Celal Şengör: Kendi dışkımı yedim

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM