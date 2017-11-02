Serdar Ortaç: Ebru Gündeş beni kadın sandı

Bir radyo programına konuk olan Serdar Ortaç, yepyeni albümü Cımbız’dan albümündeki Yıldız Tilbe şarkılarına, eşi Chloe’nin şarkılarına olan tepkisinden özel hayatına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcının açıklamalarından ara başlıklar...

"BİZİM ÖZELİMİZ YOK"

Bizim özel hayatımız yok ki... Yok öyle bir şey… Biz de bunu kabul edeceğiz. Niye boğuşuyoruz ki? Bir davaya gidiyorsun orada bile diyor ki “adam meşhursa özel hayatı yoktur.

Yani avukatlar Twitter’da, Instagram’da yazılmış küfürleri mahkemeye veriyorlar, hakim alıyor bakıyor diyor ki 'Bunlarla oyalamayın beni, adam meşhur.' Yani ne söylersen söyle diyor... Bunu kabullendiysen sorun yok o zaman. Bir şekilde kabullenmek zorunda kaldım tabi. Ben on senedir kabullenmişim.

"ALLAH MESAJ GÖNDERDİ"

Eğer bir adam maddi ve manevi bütün amaçlarına ulaştı ve hala bırakmıyorsa Allah bir tane mesaj gönderir. Bir tokat atar bana attığı gibi. MS hastalığını verdi başıma. “Dur! Yeter artık” dedi ve MS oldum.

Ben akıllandım, hatalarımı düzeltip tekrar işe başladım. Bunun devamı, zirvesi yok. Dev sahneler, organizasyonlar, yirmi tane albüme ne yapayım? Başka bir de doğurayım mı? Yapmadığım bir tek çocuk. Onu da yapacağız.

"EBRU BENİ KADIN SANMIŞ"

Ben rahmetli Kayahan ile röportaj yapıyorum o anlarda da Ebru Gündeş 1. köprüdeyken kulak veriyormuş bana. Demiş ki “Kim bu kadın? Gidip görmemiz lazım…” Beni görmeye geldi radyoya. Hiç unutmuyorum. 1993 yılıydı. Hiç unutmam Ebru Gündeş benim erkek olduğumu görünce çok şaşırmıştı.