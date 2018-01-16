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Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e taktı

Ünlü popçu, kamera karşısına geçtiği her gün yıllarca küs olduğu Ebru Gündeş hakkında konuşmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 07:42..
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Serdar Ortaç, hafta sonu Uludağ’da düzenlenen organizasyon kapsamında konser verdi.

"GİDER GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARIM"

Konser öncesi soruları yanıtlayan Ortaç, bir zamanlar yakın arkadaş olduğu ama sonrasında arasının açıldığı Ebru Gündeş’le ilgili de konuştu: “Şu an herhangi bir şey yok. Hatta sahnesine gider, gözünün içine bakarım. Kızmaz zaten. Sever o beni. Sonuçta biz arkadaşız. Ebru ile dostluğum bitmez.”

Ortaç, bundan önceki açıklamasında da "Ebru'ya vefasızlık yaptım ama barışmak istiyorum. O beni çağırmadan ben ona gidemem utanırım" diye konuşmuştu.

Serdar Ortaç Ebru Gündeş'e taktı

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