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Serdar Ortaç: Ebru'ya zor zamanında destek olmadım

Popçu Serdar Ortaç, Etiler'deki bir mekan çıkışı muhabirlere içini döktü.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 08:22..
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Serdar Ortaç, Ebru Gündeş hakkında yıllar sonra açıklama yaptı. Ortaç, “Ünlüler dünyasındaki küslükler bitiyor. 4 yıl önce Ebru Gündeş ile yollarınız ayrıldı. Barışacak mısınız?” sorusuna cevap verdi.

"ÇAĞIRSA, KOŞARAK GİDERİM"

Ortaç, “İtiraf edeyim, bende bir arıza var. Şimdi kalkıp kendi başıma Ebru’ya gidemem. Çekinirim. Ama çağırsın, koşarım. ‘Gözünü seveyim, buzları eritelim’ diye yalvarırım.” dedi.

"BENİ MÜZİK SEKTÖRÜNE EBRU SOKTU"

Serdar Ortaç sözlerine şöyle devam etti: “Beni müzik sektörüne Ebru sokmuştu. Ama ben ona zor zamanlarında destek olamadım."

GÜNDEŞ: O HAPİSTEYKEN BEN ONA DESTEK OLDUM

Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab yolsuzluk suçlamasıyla ile 2013’te tutuklanıp 74 gün cezaevinde kalmıştı. Serdar Ortaç bu dönemde Ebru Gündeş’ten uzak durmuştu.

Ebru Gündeş, 1999’da ‘askerlikten kurtulmak için hile yapmak’ suçundan Mamak Cezaevi’nde yatan Serdar Ortaç için “Ben onu hapisteyken yalnız bırakmamıştım. O arayıp sormadı. Dostluk bitti” demişti.

Serdar Ortaç: Ebru'ya zor zamanında destek olmadım

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