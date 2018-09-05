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Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Serdar Ortaç, Harbiye Açık Hava konserinde annesi Nesrin Ortaç'la Bilsem Ki şarkısını seslendirerek binlerce kişiye sürpriz yaptı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 17:09..
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Türk Pop Müziğinin efsane ismi Serdar Ortaç, Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında verdiği muhteşem konserle sevenleriyle buluştu.

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Geçmişten bugüne unutulmaz şarkılarını seslendiren Ortaç’a, Harbiye Açık Hava’yı dolduran binler danslarıyla bütün gece eşlik etti. İki buçuk saat sahnede kalan sanatçı toplamda 36 şarkı seslendirdi.

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi VİDEO

ANNESİ İLE DÜET YAPTI

Konserin ikinci yarısında ‘Bilsem Ki’ şarkısını annesi ile beraber seslendiren Serdar Ortaç, seyircilere büyük bir sürpriz yaşattı. Anne Nesrin Ortaç’ın performansı dinleyiciden büyük alkış aldı.

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

‘KENDİMİ ONLARDAN GENÇ HİSSEDİYORUM’

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç "Burada 20 senedir konser yapıyorum. Brezilya’dan dansçılar getirdim, sahneye motosiklet çıkarttım, bir keresinde çatıdan indim. 1998’de sosyal medya yoktu. Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyordu. Hep ilk şeyleri yaptım. Şimdi şükürler olsun 48 yaşındayım bütün genç dostlarla, genç sanatçılarla tekrar Harbiye’deyim ve kendimi onlardan daha genç hissediyorum." diye konuştu.

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında eşi Chloe Ortaç, annesi Nesrin Ortaç, Sinan Akçıl, Ömür Gedik, Ferman Toprak, Sera Tokdemir ve Ceyhun Çelikten gibi ünlü isimler de vardı.

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

Serdar Ortaç Harbiye konserinde annesiyle şarkı söyledi

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