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Serdar Ortaç: Param bitti

Ünlü popçu Serdar Ortaç, eşi ve kendisi hakkında yapılan yorumlara cevap verdi.

Haber Merkezi | 09.05.2018 - 07:07..
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İrlandalı eşi Chloe ile boşanmanın eşiğine geldiği yönünde haberler çıkan Serdar Ortaç, özel hayatına ilişkin soruları bir internet programında yanıtladı.

"BEN APTAL BR ADAM DEĞİLİM"

Boşanma dedikodularını yalanlayan şarkıcı, “Şu an hayatımdaki en güzel şey evliliğim. Eşimin beni sevdiğinden tereddüt etseydim, en başından bu evliliği yapmazdım. Ben o kadar aptal bir adam değilim” dedi.

Serdar Ortaç: Param bitti

"CHOLE BENİ SEVİYOR"

Ortaç, eşinin iş için gittiği Miami’de kendisini aldattığı iddiasıyla ilgili de konuştu: “Eşim istese birçok adam bulabilecekken, neden benimle beraber? Param için mi, param bitti! Yakışıklı olduğum için mi, ultra yakışıklı bir adam değilim. Kadın demek ki seviyor. Benim onu sevdiğim kadar, onun da beni sevdiğinden eminim.”



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