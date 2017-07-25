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Serdar Ortaç'ın aldığı en büyük hayat dersi

"Son yıllarda aldığı en büyük hayat dersinin ne olduğu" sorulan popçu Serdar Ortaç, duygusal bir itirafta bulundu.

25.07.2017 - 10:25
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  2. Magazin

Üç yıl önce MS hastalığına yakalanan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, tedavi görmeye devam ediyor. Hastalığını öğrendiğinden bu yana hayatında değişen şeyler olduğunu belirten Ortaç, şunları söyledi:

"HAYATTAKİ EN ÖNEMLİ ŞEYİN SAĞLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

"Hastalığımı öğrendiğimde, hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu da öğrendim. Onunla gayet barışığız, sanırım bu sebepten kendimi gayet iyi hissediyorum. Aslına bakarsanız, bir şeyi, ilk önce sindirmek, onu kabullenmek, onunla bir olmak ve önemlisi de ondan korkmamak lazım. Zaten bunları yapabilirseniz, o her neyse, onu aşabiliyorsunuz."

Serdar Ortaç'ın aldığı en büyük hayat dersi

"BENİM YARIŞIM SADECE KENDİMLE"

Diğer yandan, Tarkan'ın albüm çıkarmasının ardından başlayan "Popun kralıyım" tartışmalarına da değinen Ortaç, "Benim yarışım sadece kendimle. Başarının bir sonu ya da limiti yok. Her zaman, biraz daha ilerisi var sadece. Yani 'Ben popun kralıyım' demiyorum. Ben sadece büyük bir titizlikle çalışarak, yapabileceğimin en iyisini yapıp, en yüksek performansımı sergiliyorum, takdir dinleyenlerin" dedi.

Serdar Ortaç'ın aldığı en büyük hayat dersi

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