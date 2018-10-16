Serdar Ortaç’ın eşi Chloe kaza geçirdi

Miami'de motordan düşen Chloe'nin son durumunu eşi Serdar Ortaç, anlattı.

"MOTORDAN DÜŞMÜŞ"

Ortaç, "Ben haberi dün gece aldım. Motorun arkasında oturuyormuş. Arkadaşı bir burun kırığı ile atlattı. Arkada olduğu için eşim kaza geliyor mu görmüyor. Sol kol kırık, kalça kemiği çatlak, kaburga çatlak, dizi kapağı çatlak, sol kaşı yarık… Ben artık göze, nazara inansam mı? Bu kızın başına niye böyle şeyler gelir bilmiyorum.

"SAKAT KALMAMASI MUCİZE"

Abartmıyorum sakat kalmaması mucize. Amerika buradan 14 saat… Dün akşam 22.00’da oldu kaza, o saatten bu saate ayaktayım.

Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan



"İŞLERİM VAR GİDEMEDİM"

21 Ekim’de yanına gideceğim. İptal edemeyeceğim işler var. Menajerimi gönderdim. Kız çok mutsuz, aylarca hayal ediyor ‘Amerika’ya gideyim çalışayım’ diye… Bir sürü de iş aldı, gidiyor yemek yiyor, ertesi gün motor kiralamak istiyor başına bu olay geliyor. Sol tarafı komple kırık, kaynayacak diyor doktorlar.

"KOCASIYIM DİYORUM DİNLEMİYORLAR"

Tam açıklama da yapmıyorlar… ‘Kocasıyım’ diyorum doktorlar bilgi vermiyorlar. Süreyya Yalçın orada, kocasıyla gitmişler yanına. Ayılamadı kız şu an yatıyor. " diye konuştu.