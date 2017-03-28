taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,5987
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Serdar Ortaç'tan Sinan Akçıl'a tepki

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, Sinan Akçıl'la düet için stüdyoya girdi. Ortaç ise eşine dokunan Akçıl'a 'Dokunma lan' dedi.

28.03.2017 - 15:58
  1. Haberler
  2. Magazin

Serdar Ortaç ise eşinin kayıt anlarını önce kayıt altına aldı sonra da Instagram hesabından paylaştı.

"KARIM BENLE DÜET YAPMADI"

Videoda Serdar Ortaç'ın şaka yollu "Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl'a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!" dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl'ın Chloe'ye sarılıp "İşte bu!" dediği görüldü.

"ÇEK ULAN ELLERİNİ"

Sinan Akçıl'ın karısına sarılması üzerine ise Serdar Ortaç, yarı şaka, yarı gerçek anında tepki gösterip "Ne 'işte bu' ulan! Dokunma ulan! Çek ellerini!" dedi.

Serdar Ortaç'tan Sinan Akçıl'a tepki VİDEO

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

Mustafa Ceceli'nin 2,5 milyon liralık yeni otomobili

408
ORC'nin son referandum anketi

ORC'nin son referandum anketi

262
Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

Erdoğan CHP'nin 'hayır' standına uğradı

286
İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

İran Ruhani'nin fotoğraflarını tartışıyor

96
Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

Emre Mor'dan nefis çalım - İZLE

27
Çamlıca Camii BBC belgeselinde

Çamlıca Camii BBC belgeselinde

107
Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

Galatasaray'daki skandala tepkiler: 4 üye istifa etti

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM