Serdar Ortaç ise eşinin kayıt anlarını önce kayıt altına aldı sonra da Instagram hesabından paylaştı.

"KARIM BENLE DÜET YAPMADI"

Videoda Serdar Ortaç'ın şaka yollu "Karım bana bile düet yapmadı. Sinan Akçıl'a yapıyor ya hu! Olacak iş değil!" dediği bunun üzerine ise Sinan Akçıl'ın Chloe'ye sarılıp "İşte bu!" dediği görüldü.

"ÇEK ULAN ELLERİNİ"

Sinan Akçıl'ın karısına sarılması üzerine ise Serdar Ortaç, yarı şaka, yarı gerçek anında tepki gösterip "Ne 'işte bu' ulan! Dokunma ulan! Çek ellerini!" dedi.

Serdar Ortaç'tan Sinan Akçıl'a tepki VİDEO