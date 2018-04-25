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Şerefiye Sarnıcı ziyaretçilere açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi Şerefiye Sarnıcı, kapılarını açtı.

AA | 25.04.2018 - 13:03..
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  2. Kültür Sanat

Bizans İmparatoru II. Theodosius döneminde 428-443 yılları arasında inşa edilen Şerefiye Sarnıcı, 8 yıllık restorasyon çalışmasının ardından ziyarete açıldı.

ETKİNLİKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Yapım çalışmaları sona eren Şerefiye Sarnıcı, önemli bir turizm destinasyonu olarak dikkati çekiyor. Yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılan sarnıç, kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

ASANSÖR YAPILDI

Sarnıcı ziyaret etmek isteyen ancak dik merdivenlerden inmekte zorlanabilecekler, ayrıca yaşlı, engelli ve çocuklu aileler için özel bir asansör yapıldı.

Şerefiye Sarnıcı ziyaretçilere açıldı

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