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Serel Yereli: Sigarayı bıraktığım için kilo aldım

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan oyuncu Serel Yereli, sigarayı bıraktığı için kilo aldığını söyledi.

Haber Merkezi | 05.06.2018 - 08:00..
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Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine gelmeyi başaran Serel Yereli, bu sefer de ayna karşısına geçti ve kendini çekti.

"KAS ORANIM ÇOK"

Fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşan Serel Yereli altına şu notu düştü: ''Sigarayı bıraktığım için kilo alıp 67 kilo oldum. Çok şükür kas oranım çok ama bu bir bahane değil. Bir buçuk ay kampa giriyorum, bu son şişman fotoğrafım.''

AKALIN: SERENAY'IN KAÇ GÖMLEK ALTI

Serel Yereli gittiği İtalya tatilinden bir video paylaşmıştı. Üzerini çıkaran Serel Yereli'nin "Hava çok sıcaktı, soyundum" sözlerine Demet Akalın tepki göstermişti. Demet Akalın, "İşte bu yüzden Serenay Sarıkaya'lar zirve oluyor! Bazıları da onun kaç gömlek altı..." yorumunda bulunmuştu.

Serel Yereli: Sigarayı bıraktığım için kilo aldım

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