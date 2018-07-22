Serel Yereli'den yine çıplak poz

Bodrum Masalı dizisiyle adından söz ettirmeye başlayan genç oyuncu, son dönemde pozlarıyla gündemde. Geçtiğimiz günlerde perde arkasından verdiği çıplak pozla dikkat çeken Yereli, olumlu ve olumsuz tepkiler üzerine bir poz daha verdi.

AVRUPA ÜLKELERİNİ GEZİYOR

Nişantaşı'nda kameramanlara, "Artık beni çekmenize gerek yok, oyunculuğu bıraktım" diyen Serel Yereli, şimdi Londra'da müzik alanında eğitim görüyor.

Boş zamanlarında da Fransa, Danimarka, İtalya gibi Avrupa ülkelerini geziyor.

"ŞOV DEVAM ETMELİ" POZU GELDİ

Geçtiğimiz günlerde çektirdiği fotoğrafıyla birçok olumlu ve olumsuz yorum alan Serel Yereli, tepkilere bir karşılık daha verdi.

Serel Yereli, paylaştığın fotoğrafa şu notu düştü;

"Perdenin arkasında, pandomimde… Şov devam etmeli! Kalbimin içinde makyaj kırılıyor, dökülüyor olabilir ama gülümsemem hala devam ediyor"