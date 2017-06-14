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Seren Serengil: Araplar bile beni taklit ediyor

Seren Serengil, paylaştığı fotoğrafla takipçilerini şaşırttı.

14.06.2017 - 07:11
  1. Haberler
  2. Magazin

cc

Sunuculuk yolculuğuna Deniz Akkaya ile başlayan ve sonrasında onunla yollarını ayırarak Cengiz Semercioğlu ile programı sunmaya devam eden Seren Serengil şimdilerde hem işte hem de aşk hayatında kazanıyor.

HER GÜN UÇAKLA BODRUM'DAN İSTANBUL'A GELİP GİDİYOR

Bir yandan iç giyim tasarımları yapan Seren Serengil bir yandan da bir inşaatın iç tasarım işini üstlenmiş durumda. Yaz tatili için Bodrum'a yerleşen Serengil, programı sunmak için her gün uçakla İstanbul'a gelip geri dönüyor. Böylesine yoğun bir tempoda koşturmasına rağmen sosyal medya hesabını son derece aktif olarak kullanıyor.

"HERKES BENİ TAKLİT EDİYOR"

Serengil’in son paylaşımı kendisine çok benzeyen Arap şarkıcı Hind Al-Bahraineya’nın fotoğrafı oldu. Seren Serengil bu kareyi: "Bu da Arap dünyasının Seren Serengil’i… Saç rengi bir tık daha açık olsa cuk olacak. Bir de benim burun miniktir. Bir tık da oraya dokunuş… Al sana Habibi Seren… Burada alışığım bu taklitlere de ama güzel olmuş. Başarılı bir replica! Cengiz yazın program yapmak istiyorsun ya aklıma cin fikirler geliyor şu an. Hem ne güzel seni anlamaz ne dersen Arapça cevap verir” notuyla paylaştı.

Seren Serengil: Araplar bile beni taklit ediyor

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