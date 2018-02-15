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Seren Serengil: Ben mutlu sona inanmıştım

Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş dün öğlen saatlerinde hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 12:24..
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Ölmeden önce kanser tedavisi gören Nuray Hafiftaş'ı hastanede ziyarete giden Seren Serengil çektiği videoları Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"BEN GERÇEKTEN İNANMIŞTIM NURAY"

Serengil, Nuray Hafiftaş'ın şarkı söylediği videonun altına "İnanamıyorum! Melek kalplim inanamıyorum! Seyrettikçe kahroluyorum. Yeğeni aradı ona demiş ki 'Seren'e çok teşekkür edin çünkü gerçekleşmeyeceğini bilsem de beni çok mutlu etti. Umut verdi. Ümit verdi." Ben gerçekten inanmıştım Nuray! Ben mutlu sona inanmıştım mekanın cennet olsun" yazdı.

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