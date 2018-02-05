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Seren Serengil cezaevinden çıktı

3 günlük zorlama hapis cezasını çekmek için geçtiğimiz Cuma cezaevine giren Seren Serengil, bugün saat 11:00'de özgürlüğüne kavuştu.

Haber Merkezi | 05.02.2018 - 11:27..
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Seren Serengil cezaevinden çıktı

Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezasına çarptırılan Seren Serengil, cuma günü cezaevine girmişti. Cezasını çeken Seren Serengil, bu sabah tahliye oldu.

YAŞAR İPEK ALMAYA GİTTİ

Seren Serengil'in yanında Yaşar İpek vardı. Seren Serengi hiçbir açıklama yapmadan aracıyla cezaevinden uzaklaştı.

"HEPİNİZİ ÖZLEDİM"

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan Serengil fotoğrafın altına, "Allah‘ım bir sağlık bilirdim bir de özgürlüğü öğrendim.. Bu ikisinden kimseyi yoksun bırakma... Sizi de çok özledim. Programa yetişmeye çalışıyorum inşallah yetişirim." yazdı.

BASIN AKIN ETTİ

Seren Serengil'i cezaevi çıkışında adeta basın ordusu karşıladı. Muhabirler, Serengil'in cezaevi çıkışını canlı yayında sundu.

Seren Serengil tahliye oldu VİDEO

Seren Serengil cezaevinden çıktı

Seren Serengil cezaevinden çıktı

Seren Serengil cezaevinden çıktı

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